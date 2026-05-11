Catanzaro-Cosenza dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si terrà la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza. La tappa coprirà una distanza di 138 chilometri e segnerà il ritorno della gara in Italia dopo il primo giorno di riposo e un trasferimento dalla Bulgaria. La corsa attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso tra le due città.

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L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada sbarcherà in Italia domani, martedì 12 maggio 2026: dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento dalla Bulgaria, si disputerà la quarta tappa, con partenza da Catanzaro ed arrivo a Cosenza dopo 138 km. Sarà una tappa totalmente calabrese, che vedrà protagonisti i due capoluoghi e che attraverserà, inoltre, i paesi di Marcellinara, Gizzeria Lido, Falerna Marina, Nocera Terinese, Campora San Giovanni, Amantea, Fiumefreddo Marina, San Lucido, Cozzo Tunno, La Crocetta, San Fili, San Vincenzo la Costa e Petrozza. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 14.🔗 Leggi su Oasport.it

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