Catanzaro-Cosenza dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Domani si terrà la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza. La tappa coprirà una distanza di 138 chilometri e segnerà il ritorno della gara in Italia dopo il primo giorno di riposo e un trasferimento dalla Bulgaria. La corsa attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso tra le due città.

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