Friuli 50 anni dal sisma | a Pinzano un treno per rendere omaggio alla solidarietà degli alpini

A Pinzano al Tagliamento è arrivato intorno alle 9 il treno degli Alpini, un convoglio storico che partecipa alle celebrazioni del 50esimo anniversario del terremoto del 1976 che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. L'evento ricorda la solidarietà degli alpini durante quel periodo e si inserisce nelle iniziative dedicate a questa ricorrenza. La cerimonia coinvolge rappresentanti locali e membri dell’associazione alpina.

È arrivato intorno alle 9 a Pinzano al Tagliamento il treno degli Alpini, convoglio storico che rientra nel programma delle celebrazioni del 50esimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il Friuli Venezia Giulia. Al viaggio, partito da Treviso e diretto a Pinzano al Tagliamento, hanno.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Friuli, 50 anni dal sisma: il modello di solidarietà di Mons. Nervo? Cosa sapere Gemona ospita sabato un convegno per i cinquant'anni dal sisma del 6 maggio 1976. Friuli, 50 anni dal sisma: musica e poesia per unire le generazioni? Cosa sapere Venzone e Aquileia ospitano il progetto musicale Ti ai disegnât il 3 e 16 maggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; Speciale terremoto a 50 anni dal sisma, la diretta con il Presidente della Repubblica su Rai 3; 50 anni dal terremoto del Friuli: il racconto del calciatore dell'Udinese; Rinasce I Turcs tal Friùl di Pasolini, a 50 anni da sisma in Friuli. Venzone, un oratorio per ricordare i 50 anni dal terremoto del FriuliDomenica 3 maggio nel Duomo di Sant’Andrea l’anteprima della rassegna promossa dalla Società Filologica Friulana. nordest24.it 50 anni dal terremoto del Friuli, la commemorazione dell'Udinese: il programma1976-2026: sono passati 50 anni dal quel tragico terremoto che colpì il Friuli. L'Udinese Calcio commemora il 50° anniversario del terremoto del Friuli durante la partita. L'inizio delle attività comm ... toronews.net Il minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto del Friuli e Alex Zanardi - facebook.com facebook Il Friuli ringrazia e non dimentica." 50 anni dopo il devastante terremoto del '76, la frase simbolo suona come un impegno per il futuro. Nasce così "L'Urlo dell'Orcolat". x.com