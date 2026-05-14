Forlì il 29% delle imprese teme un peggioramento della sicurezza

A Forlì, circa il 29% delle imprese segnala preoccupazioni riguardo a un possibile peggioramento della sicurezza. Nei negozi della zona, i furti più frequenti riguardano prodotti come abbigliamento, elettronica e cosmetici. Le baby gang sono coinvolte in alcuni episodi di criminalità, influendo sui ricavi dei commercianti locali. I commercianti si confrontano con un aumento dei rischi legati alla sicurezza e alla perdita di merce.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quali prodotti vengono rubati più spesso nei negozi di Forlì?. Come incidono le baby gang sul fatturato dei commercianti locali?. Perché la videosorveglianza privata non basta più a proteggere le imprese?. Cosa rischia il centro storico con la chiusura delle attività?.? In Breve Il 60% delle imprese subisce taccheggio con perdite medie del 2% sul fatturato.. Il 27,2% degli esercenti segnala la presenza di baby gang nelle zone operative.. L'88,4% dei commercianti ha investito in videosorveglianza e sistemi antifurto privati.. Il 70% degli intervistati richiede maggiore presenza fisica delle forze dell'ordine.. Il 29% delle imprese del terziario nell’area di Forlì e del suo comprensorio prevede un peggioramento della sicurezza per il prossimo anno, secondo i dati dell’Ufficio Studi di Ascom-Confcommercio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, il 29% delle imprese teme un peggioramento della sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nord Est, allarme sicurezza: il 30% delle imprese teme l’illegalità? Domande chiave Come influisce l'abusivismo su 19 miliardi di euro di perdite annuali? Perché i locali sfitti alimentano la microcriminalità nei... 500 ettari a rischio: Forlì teme il sacrificio delle terreUna proposta contenuta nel nuovo Piano di assetto idrogeologico prevede la destinazione di circa cinquecento ettari di territorio forlivese alla... Argomenti più discussi: Dai furti alle baby gang, la mappa delle paure dei commercianti: Uno su tre percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza; BolognaFiere, chiude la 29^ edizione di Cosmofarma: 28.284 presenze, 400 aziende e 150 convegni con 280 relatori; Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti [AGGIORNATO].