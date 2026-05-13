Nord Est allarme sicurezza | il 30% delle imprese teme l’illegalità

In una regione del Nord Est, circa il 30% delle imprese manifesta preoccupazione riguardo alla sicurezza. Il fenomeno dell’abusivismo, che coinvolge settantacinque aziende su cento, contribuisce a stimare perdite economiche annuali per circa 19 miliardi di euro. Inoltre, la presenza di locali sfitti nei centri urbani viene associata a un aumento della microcriminalità, secondo i dati raccolti dalle autorità locali.

? Domande chiave Come influisce l'abusivismo su 19 miliardi di euro di perdite annuali?. Perché i locali sfitti alimentano la microcriminalità nei centri urbani?. Quali sono i costi esatti per difendersi dalla cyber criminalità?. Come possono i presidi fissi fermare il degrado della mala movida?.? In Breve Impatto reati 41 miliardi euro con rischio per 284mila posti lavoro regolari.. Abusivismo commerciale e ristorazione pesano per 19 miliardi di euro totali.. Cyber criminalità sottrae 4,2 miliardi di euro alle attività economiche.. L'88,4% delle imprese friulane potenzia videosorveglianza e sistemi di allarme.. Il 30% delle imprese del Nord...🔗 Leggi su Ameve.eu

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