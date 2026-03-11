500 ettari a rischio | Forlì teme il sacrificio delle terre

A Forlì, circa 500 ettari di territorio sono a rischio a causa di una proposta inserita nel nuovo Piano di assetto idrogeologico. La proposta prevede di destinare queste terre alla realizzazione di vasche di esondazione controllata. La decisione riguarda un'area significativa del territorio comunale e ha suscitato preoccupazioni tra le autorità locali. La questione riguarda principalmente l'uso e la tutela del suolo pubblico nel territorio.

Una proposta contenuta nel nuovo Piano di assetto idrogeologico prevede la destinazione di circa cinquecento ettari di territorio forlivese alla creazione di vasche di esondazione controllata. La lista civica Forlì Cambia ha raccolto le preoccupazioni dei residenti di San Martino Villafranca e Villafranca, temendo che queste aree vengano intenzionalmente allagate durante eventi alluvionali. L'iniziativa nasce come risposta tecnica alle devastanti alluvioni del 2023, ma solleva interrogativi sulla distribuzione degli oneri tra i cittadini. L'obiettivo è gestire il rischio idraulico, tuttavia la popolazione locale teme di essere nuovamente penalizzata da scelte pianificatorie che concentrano il danno su una specifica porzione di comunità già provata dal disastro.