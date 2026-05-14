Forlì due giorni nel Romiti | memoria e festa per l’alluvione

A Forlì, nel quartiere Romiti, si sono svolti due giorni dedicati alla memoria e alla celebrazione, in occasione dell’anniversario dell’alluvione che ha colpito la zona. Durante l’evento sono state organizzate cerimonie commemorative e momenti di festa, mentre si discute sulle future trasformazioni del quartiere e sulla scelta di chi presiederà la cerimonia religiosa dedicata alle vittime dell’alluvione.

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? Domande chiave Come trasformerà il quartiere la ferita aperta in via Locchi?. Chi presiederà la cerimonia religiosa per onorare le vittime dell'alluvione?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti con la corsa sul Montone?. Perché la comunità ha scelto proprio la via dei crateri?.? In Breve Sabato ore 9 funzione religiosa in via Locchi con il vescovo Livio Corazza.. Sabato ore 10 intitolazione sala polifunzionale al funzionario comunale Giovanni Milanesi.. Corsa Green city trail con percorsi da 6 e 12 km lungo il Montone.. Ricavato corsa destinato a fisioterapia per pazienti con tumore al pancreas a Forlì.. Il quartiere Romiti di Forlì si prepara a trascorrere le giornate di domani e sabato per commemorare il secondo anniversario dell’alluvione che colpì la zona il 16 maggio 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, due giorni nel Romiti: memoria e festa per l’alluvione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il quartiere Romiti si rialza: un fine settimana tra memoria e futuro a tre anni dall'alluvioneIl fango è stato spazzato via, ma il ricordo di quel 16 maggio 2023 resta impresso nel cuore della Zona Ovest di Forlì come una cicatrice che parla... “Con i piedi nel fango”: a Forlì la memoria dell’alluvione rivive negli scatti di Cristiano FrascaA tre anni di distanza da quel tragico 16 maggio 2023, la città di Forlì torna a riflettere su uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Temi più discussi: Alluvione, due giorni di eventi. Sport, solidarietà e musica: Ferita che diventa memoria; I quartieri alluvionati si rialzano: due giorni tra memoria e futuro a tre anni dallo tsunami di fango; Il quartiere Romiti organizza due giorni di festa a tre anni dall'alluvione per ricordare il passato e guardare con ottimismo al futuro; Schianto con l'auto a Forlì, due giovani morte e un'altra gravissima. Due giorni a tu per tu con le meraviglie della natura, i borghi e i siti archeologici dell'entroterra romagnolo, da Cusercoli a Premilcuore: visiter.it/nht9 Ph. Archivio del Comune di Santa Sofia | #visitEmiliaRomagna #EmiliaRomagnaSlow x.com Forlì, rubano una moto e un personal computer: denunciati due giovanissimiNei giorni scorsi, i Carabinieri di Forlì hanno denunciato due giovani, poco più che maggiorenni, per ricettazione poiché, durante due controlli ... corriereromagna.it Due giorni di sport e di festa per ricordare Davide CeccaroniMoriva un anno fa, il 14 aprile 2025, Davide Ceccaroni. Classe 1962, è stato dirigente dell‘Uisp (Unione italiana sport per tutti), volontario e militante del Partito democratico di Cesena. Per ricord ... corrierecesenate.it