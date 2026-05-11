Con i piedi nel fango | a Forlì la memoria dell’alluvione rivive negli scatti di Cristiano Frasca
A tre anni dal grave allagamento del 16 maggio 2020, Forlì ripercorre quei giorni attraverso le fotografie di Cristiano Frasca. Gli scatti ricostruiscono le immagini di strade sommerse dall’acqua e cittadini impegnati a fronteggiare l’emergenza. La mostra, allestita in città, permette di rivivere quei momenti e di ricordare le conseguenze di un evento che ha segnato profondamente la comunità.
A tre anni di distanza da quel tragico 16 maggio 2023, la città di Forlì torna a riflettere su uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Lo fa attraverso la potenza visiva della fotografia con la mostra “Con i piedi nel fango. Un racconto ai margini della cronaca”, firmata dal.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Alluvione, tappa a San Rocco per Anime nel Fango: una serata tra memoria e solidarietà che raddoppia a maggioUn teatro gremito, un’atmosfera carica di emozione e un cammino di solidarietà che non accenna a fermarsi.
La fragilità della memoria negli scatti di Camellini e Incerti"Anatomia della persistenza" è il progetto espositivo – all’interno del Circuito Off di Fotografia Europea – che trova spazio fino al 13 giugno alla...