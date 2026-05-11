Con i piedi nel fango | a Forlì la memoria dell’alluvione rivive negli scatti di Cristiano Frasca

A tre anni dal grave allagamento del 16 maggio 2020, Forlì ripercorre quei giorni attraverso le fotografie di Cristiano Frasca. Gli scatti ricostruiscono le immagini di strade sommerse dall’acqua e cittadini impegnati a fronteggiare l’emergenza. La mostra, allestita in città, permette di rivivere quei momenti e di ricordare le conseguenze di un evento che ha segnato profondamente la comunità.

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