Forbidden fruit spoiler 14 maggio 2026 | Yildiz felice per la sorpresa di Nadir Halit lo minaccia

Da ilsipontino.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 14 maggio 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Yildiz si mostra felice per una sorpresa ricevuta da Nadir, mentre Halit interviene con una minaccia nei confronti di quest’ultimo. La trama si sviluppa con i personaggi coinvolti in eventi che attirano l’attenzione degli spettatori.

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Va in onda oggi, giovedì 14 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che il piano di Yildiz ha rovinato la serata di Leyla a casa Argun. La ragazza dopo il flop aveva detto a Sahika di essere stanca della situazione, lei però l'ha convinta a collaborare ancora con lei. Nel frattempo Emir e Caner aiuteranno Yildiz con la sua nuova impresa di produzione di purea di mela che continuerà a riscuotere molto successo. Su suggerimento di Ender Nadir ha deciso di organizzare una festa di compleanno a sorpresa per Yildiz che si rivelerà un successo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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