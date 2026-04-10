Oggi, venerdì 10 aprile 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden Fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Halit trova Yildiz e Nadir da soli, mentre Ender cerca di incastrare Sahika. La trama si concentra sugli incontri tra i personaggi principali e sulle manovre di Ender, creando attesa tra gli spettatori. La serie televisiva continua ad attirare l’attenzione del pubblico con le sue vicende e i colpi di scena.

Va in onda oggi, venerdì 10 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender per proteggere Yigit ha accettato di collaborare con Sahika. Le due metteranno in atto un piano con lo scopo di separare Halit e Yildiz, l'obiettivo di Sahika è quello di liberarsi di Argun e di Nadir per prendere lei il controllo dell'azienda. Emir inviterà a pranzo Yildiz ma poi andrà via e la lascerà da sola. Poco dopo la donna verrà raggiunta da Nadir e non appena arriverà Halit li troverà da soli, cosa che non gradirà affatto dal momento che le aveva chiesto di stare alla larga dal suo nemico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 10 aprile 2026: Halit trova Yildiz e Nadir da soli, Ender prova a incastrare Sahika

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D'ora in avanti non dovrai più nascondermi nulla, soprattutto se riguarda lui. " Halit è categorico con Yildiz, preoccupato che Nadir sia pronto a tutto pur di metterlo alle corde. Le anticipazioni della puntata di Forbidden Fruit che andrà in onda il 10 aprile 2026 s - facebook.com facebook