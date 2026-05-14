Forbidden Fruit | le anticipazioni trama sulla puntata di oggi 14 maggio

Stasera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5, viene trasmessa in prima serata una nuova puntata di Forbidden Fruit, la serie tv che già va in onda nel pomeriggio. L’episodio di oggi rappresenta un nuovo capitolo della trama, con i personaggi coinvolti in eventi che si sviluppano nel corso della puntata. È possibile seguire la trasmissione anche in streaming. La serie è molto seguita dal pubblico e questa sera va in onda la sua prima serata.

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Sahika e Leyla incontrano Yildiz e Zehra in un locale e Sahika confessa a Yildiz che Leyla è incinta di Halit. Furiosa, Yildiz si reca nell’ufficio dove Nadir e Halit sono in riunione e, davanti a tutti, accetta la proposta di matrimonio di Nadir. L’uomo la porta a cena con Asuman, Kaya ed Ender e le regala uno splendido anello. Durante... 🔗 Leggi su Tpi.it

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