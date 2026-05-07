Stasera, giovedì 7 maggio 2026, alle 21:30 su Canale 5, va in onda in prima serata una nuova puntata di Forbidden Fruit. La serie televisiva, molto seguita, è attualmente trasmessa anche nel pomeriggio. Le anticipazioni sulla trama della puntata di oggi sono state diffuse, e il pubblico può seguire l’episodio anche in streaming. La puntata si inserisce nel palinsesto serale della rete.

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Yildiz sorprende Halit in compagnia di Leyla. La scoperta del tradimento spinge Yildiz ad andarsene di casa insieme ad Halitcan per la seconda volta e a voler chiedere il divorzio. Zehra e Lila si schierano dalla parte di Yildiz e pretendono una spiegazione da Halit. Infine, Ender e Kaya sono costretti ad annullare il viaggio per la luna di miele dopo che Sahika ha strappato e nascosto il passaporto della cognata.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 7 maggio

FORBIDDEN FRUIT 20 23 MARZO: RIVELAZIONE SHOCK DI SAHIKA CHE SI VENDICA DI ENDER, UMILIATI TUTTI

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