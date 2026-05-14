Giovedì 14 maggio 2026 sarà un'altra giornata da non perdere per gli appassionati di serialità turca. Proseguirà il doppio appuntamento tra pomeriggio e prima serata con Forbidden Fruit, mentre continuerà ad andare in onda alle 16.05 La Forza di una donna che si sta avvicinando al gran finale (che andrà in onda venerdì 22 maggio in prima serata). Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Ender ha deciso di vendicarsi dopo lo scherzo subito da Sahika, la quale deve far forza a Leyla che dopo la disastrosa cena, ha perso la voglia di lottare per Halit, ma Sahika ha bisogno che la loro relazione funzioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit e La Forza di una donna le anticipazioni del 14 maggio

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