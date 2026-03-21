Oggi, sabato pomeriggio, vengono trasmesse le puntate di Forbidden Fruit e La Forza di una donna, due serie tv turche molto seguite. Le anticipazioni rivelano che i protagonisti affrontano nuove sfide e sviluppi nelle trame, coinvolgendo personaggi che si trovano in situazioni complesse. Le puntate sono disponibili su diversi canali e piattaforme televisive dedicate.

Proseguirà sabato 21 marzo 2026 l'appuntamento con le serie tv turche di Canale 5. Forbidden Fruit sarà in onda alle 14.15, mentre, come ogni sabato, La Forza di una donna avrà una puntata più lunga trasmessa dalle 15.30 circa. A partire da questa settimana lo spazio con le serie tv turche si allarga e le due dizi saranno in onda anche domani, domenica, rispettivamente alle 14.40 e 15.15. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Yigit e Leila si sono sposati in segreto ma il giorno dopo il ragazzo l'ha lasciata in modo netto e brutale come gli aveva detto di fare Sahika. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni del 21 marzo

Articoli correlati

Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni di oggi 17 gennaioSabato 17 gennaio 2026 proseguirà l'appuntamento con le serie tv turche che tutti i giorni fanno sognare milioni di spettatori.

Io sono Farah, Forbidden Fruit e La forza di una donna, le anticipazioni di venerdì 20 febbraioIl pomeriggio di Canale 5 si prepara a regalare nuove emozioni agli appassionati delle Soap Mediaset.

La Forza di una donna anticipazioni ; Dal 23 al 28 Febbraio, Bahar attacca Yusuf, Ceyda scopre che A

Contenuti e approfondimenti su Forbidden Fruit

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, anticipazioni 19 marzo sera: Sahika manipola Yigit; Forbidden fruit, le anticipazioni: Sahika sempre più pericolosa; Forbidden Fruit 3, puntata oggi 20 marzo: Halit sorprende Yildiz; Forbidden Fruit 3, puntata oggi 14 marzo: Yildiz e Ender convivono.

Forbidden Fruit anticipazioni: la verità su Yigit sconvolge tuttiEcco tutto quello che succederà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit che ci aspettano su Canale 5 negli ultimi giorni di marzo ... ultimenotizieflash.com

Forbidden Fruit, spoiler turchi: la sorella di Zeynep divorzia, Nadir la corteggiaNei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, il matrimonio di Yildiz Yilmaz e Halit Argun subirà una battura d’arresto, a seguito di diverse crisi coniugali. L’uomo d’affari non avrà altra scel ... it.blastingnews.com

«Ender non ha nessuna intenzione di lasciare campo libero a Sahika. » Forbidden Fruit torna su Canale 5, ogni giorno alle 14. 10, anche nei fine settimana. Nell’episodio di sabato 21 marzo, Sahika riesce a sfruttare la situazione per far scoppiare una lite fra facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni 16-21 marzo: Sahika incastra Yildiz, Halit la fa pedinare e nozze segrete per Lila e Yigit x.com