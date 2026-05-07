Il 7 maggio, le puntate delle serie turche trasmesse nel pomeriggio su Canale 5, Forbidden Fruit e La Forza di una donna, svelano nuovi sviluppi nelle rispettive trame. In Forbidden Fruit, i personaggi affrontano situazioni complicate legate ai loro rapporti e alle scelte personali. La Forza di una donna presenta invece eventi che mettono in evidenza i conflitti tra i protagonisti e le loro decisioni.

Giovedì 7 maggio 2026 Forbidden Fruit sarà in onda con un doppio appuntamento tra il pomeriggio alle 14.15 e la sera dalle 22 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna. Confermata la puntata pomeridiana de La Forza di una donna alle 16.05, la dizi si sta avviando sempre più alla sua conclusione. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Ender e Kaya, su suggerimento di Sahika, hanno proposto a Yigit di andare a studiare in Svizzera e il ragazzo ha accettato per allontanarsi da Lila. Halit ha fatto una sfuriata a Yildiz ordinandole di cancellare la festa per il suo compleanno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit e La Forza di una donna le anticipazioni del 7 maggio

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