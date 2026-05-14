’Food is Love’ tra cibo e amicizia | Per valorizzare le eccellenze

Si è tenuta a Albinea una giornata dedicata alle specialità gastronomiche locali e alla convivialità. L’evento ha messo in mostra prodotti di eccellenza del territorio, con l’obiettivo di promuovere il valore del cibo come elemento di benessere e di condivisione tra le persone. Durante la giornata sono state organizzate degustazioni e incontri per valorizzare le tradizioni culinarie della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ALBINEA Una giornata dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio e alla convivialità, per celebrare il cibo come fonte di benessere. Sabato la bella cornice di piazza Cavicchioni ad Albinea ospiterà infatti Fil ‘Food is Love’. A partire dalle 10 e fino alle 19, il centro si animerà con il meglio delle aziende agricole del territorio, offrendo un’alternativa di qualità al mercato tradizionale. Il focus di quest’anno è anche per la Giornata Mondiale della Celiachia: grazie alla presenza costante dello stand ‘Aic’, la manifestazione garantisce infatti un’ampia offerta di prodotti senza glutine, promuovendo il diritto di tutti a una tavola sicura e gustosa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Food is Love’, tra cibo e amicizia: "Per valorizzare le eccellenze" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caso Cicoli, anche Vitri all’attacco: "Grave non valorizzare le eccellenze""È inaccettabile che un primario utilizzi la propria notorietà e il proprio ruolo pubblico per pubblicizzare una collaborazione privata. Accordo tra Martina Franca e Crispiano con Slow Food per valorizzare l’agroalimentareTarantini Time QuotidianoSiglato un protocollo d’intesa tra i Comuni di Martina Franca e Crispiano e l’associazione Slow Food Trulli & Grotte per la... Argomenti più discussi: ’Food is Love’, tra cibo e amicizia: Per valorizzare le eccellenze; Sabato 16 maggio Albinea si trasformerà nel tempio del gusto grazie a FIL-Food is Love; Cosa si mangia agli Internazionali di tennis di Roma 2026: street food, catering, chef e ristoranti; I Bluebeaters inaugurano il Love Park. Heather Vicich Distin - Results on X | Live Posts & Updates x.com