’Food is Love’ tra cibo e amicizia | Per valorizzare le eccellenze
Si è tenuta a Albinea una giornata dedicata alle specialità gastronomiche locali e alla convivialità. L’evento ha messo in mostra prodotti di eccellenza del territorio, con l’obiettivo di promuovere il valore del cibo come elemento di benessere e di condivisione tra le persone. Durante la giornata sono state organizzate degustazioni e incontri per valorizzare le tradizioni culinarie della zona.
ALBINEA Una giornata dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio e alla convivialità, per celebrare il cibo come fonte di benessere. Sabato la bella cornice di piazza Cavicchioni ad Albinea ospiterà infatti Fil ‘Food is Love’. A partire dalle 10 e fino alle 19, il centro si animerà con il meglio delle aziende agricole del territorio, offrendo un’alternativa di qualità al mercato tradizionale. Il focus di quest’anno è anche per la Giornata Mondiale della Celiachia: grazie alla presenza costante dello stand ‘Aic’, la manifestazione garantisce infatti un’ampia offerta di prodotti senza glutine, promuovendo il diritto di tutti a una tavola sicura e gustosa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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