Accordo tra Martina Franca e Crispiano con Slow Food per valorizzare l’agroalimentare

È stato firmato un protocollo d’intesa tra i comuni di Martina Franca e Crispiano e l’associazione Slow Food Trulli & Grotte. L’accordo riguarda la promozione e la valorizzazione del territorio agricolo e delle produzioni locali, con l’obiettivo di rafforzare la tutela delle tradizioni e delle eccellenze dell’area. La firma è avvenuta nelle ultime settimane, coinvolgendo le parti interessate nel progetto di sviluppo agroalimentare.

Tarantini Time Quotidiano Siglato un protocollo d’intesa tra i Comuni di Martina Franca e Crispiano e l’associazione Slow Food Trulli & Grotte per la valorizzazione del territorio agricolo e delle produzioni locali. La firma è avvenuta domenica 12 aprile in occasione del Mercato della Terra ospitato nel borgo San Simone di Crispiano. A sottoscrivere l’intesa sono stati i sindaci Luca Lopomo e Gianfranco Palmisano, insieme alla rappresentante dell’associazione Filomena Saponaro. Il protocollo, già approvato con delibera di Giunta, definisce un percorso condiviso finalizzato allo sviluppo di iniziative a sostegno delle aziende agricole locali e alla promozione di un sistema alimentare sostenibile.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Accordo tra Martina Franca e Crispiano con Slow Food per valorizzare l’agroalimentare "Nutrire la Salute: l'Empowerment Femminile tra Cibo Pulito e Cura Consapevole", l’evento con Slow Food e Slow MedicineArezzo, 4 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la sezione di Arezzo della FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana... “Sorrisi a domicilio”, il progetto di odontoiatria sociale per pazienti con fragilità in assistenza domiciliare è attivo nel Distretto Socio Sanitario 5 di Martina Franca e CrispianoTarantini Time QuotidianoPortare le cure odontoiatriche a casa dei pazienti fragili, parzialmente dipendenti o non autosufficienti in assistenza...