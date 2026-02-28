Un primario si scaglia contro la gestione di un caso medico, accusando un collega di sfruttare la propria fama e posizione per promuovere una collaborazione privata. La discussione riguarda il modo in cui vengono trattate le eccellenze nel settore sanitario, con critiche rivolte a comportamenti ritenuti inappropriati. La vicenda ha suscitato reazioni tra professionisti e altri addetti ai lavori.

"È inaccettabile che un primario utilizzi la propria notorietà e il proprio ruolo pubblico per pubblicizzare una collaborazione privata. La mia personale percezione è che una parte della sanità venga gestita anche attraverso una rete di amicizie e affiliazioni inopportune". L’affondo arriva dalla consigliera regionale Micaela Vitri, Pd, che chiede chiarimenti formali all’Ast 1 Marche e al presidente della Regione Marche sul caso che coinvolge il direttore dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Pesaro e Fano. Nel mirino c’è lo spot promozionale realizzato dal primario in merito a una collaborazione con lo studio privato Arcadia di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Cicoli, anche Vitri all’attacco: "Grave non valorizzare le eccellenze"

