La Fondazione Ticino Olona ha annunciato di aver ricevuto 96 proposte di progetti culturali e artistici entro il termine stabilito del 7 maggio. La somma complessiva messa a disposizione per questa tornata di bandi nel 2026 è di 415mila euro, suddivisa tra quattro aree di intervento. La procedura di presentazione si è conclusa recentemente, portando a un totale di proposte presentate in questa fase.

Legnano, 14 maggio 2026 – Novantasei progetti presentati entro la scadenza del 7 maggio: è il risultato della tornata di bandi 2026 lanciata dalla Fondazione Ticino Olona, che ha messo a disposizione 415mila euro su quattro aree di intervento. Le richieste pervenute, come spesso capita, ammontano a 576mila euro, con un’eccedenza del 39% rispetto alle risorse disponibili: una forbice fisiologica che quest’anno risulta più contenuta rispetto agli anni precedenti. I quattro bandi coprono ambiti distinti: gli oratori (plafond di 65mila euro, 18 progetti ricevuti); bambini, adolescenti e giovani (120mila euro, 32 progetti); fragilità e marginalità (100mila euro, 21 progetti); arte, cultura e ambiente (130mila euro, 25 progetti).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Temi più discussi: Fondazione Ticino Olona: arte e cultura al centro dei novantasei progetti presentati; Fondazione Ticino Olona, i numeri che fanno bene alla solidarietà; Galà operistico.

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