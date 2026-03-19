Fondazione Ticino Olona | Dopo vent’anni di attività raddoppieremo gli aiuti

La Fondazione Ticino Olona annuncia che, dopo vent’anni di attività, raddoppierà gli aiuti erogati. In questo periodo sono state finanziare più di 1.300 iniziative, con un totale di fondi distribuiti che supera i dieci milioni di euro. L’organizzazione ha deciso di aumentare il sostegno per le future attività, confermando il suo impegno nel supporto alla comunità.

Vent’anni di iniziative finanziate, oltre 1.300, per un totale di fondi erogati che supera i dieci milioni. E un futuro che sta per essere ridisegnato con una riorganizzazione strutturale che consentirà di raddoppiare i fondi a disposizione ogni anno. Guarda ai risultati ottenuti ma anticipa anche quello che succederà nell’immediato futuro il presidente della Fondazione Ticino Olona, Salvatore Forte, che ieri ha approfittato della presentazione dell’evento celebrativo per il ventennio di attività – il concerto di Fabio Treves – per un bilancio complessivo dell’attività. "Nati nel 2006 abbiamo dovuto affrontare subito la grave crisi economica... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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