Fondazione Ticino Olona | Risorse di valore etico

La Fondazione Ticino Olona ha stanziato oltre 400 mila euro per il territorio che comprende il Legnanese, il Magentino e l’Abbiatense. La somma viene destinata a progetti e iniziative rivolte alla comunità locale, con un’attenzione particolare alle risorse di carattere etico. La distribuzione delle risorse avviene attraverso diversi interventi nelle aree di interesse della fondazione.

Oltre 400mila euro, anche in questa occasione messi a disposizione della comunità del territorio di riferimento della Fondazione Ticino Olona, che dal Legnanese si estende sino a Magentino e Abbiatense. Dopo l'approvazione all'unanimità del CdA e la successiva ratifica di Fondazione Cariplo, sono stati pubblicati sul sito della Fondazione Ticino Olona i quattro bandi 2026 per 415mila euro, strutturati per sostenere progetti di diversa natura nel solco della socialità: iniziative contrasto alle fragilità o ai disagi civili, sociali ed economici; di natura culturale, artistica o ambientale.

