fondazione grosseto cultura bilancio positivo e investimenti

La Fondazione Grosseto Cultura ha chiuso il bilancio con un risultato positivo, rafforzando la propria stabilità finanziaria e gestionale. Questo risultato consente all’ente di pianificare e sviluppare le attività future con maggiore sicurezza. La gestione economica si è consolidata, permettendo di mantenere e potenziare gli investimenti già avviati. La fondazione prosegue nel suo percorso di crescita e di rafforzamento delle proprie iniziative culturali.

Il bilancio di Fondazione Grosseto Cultura si chiude con un risultato positivo, confermando un percorso di consolidamento economico e gestionale che permette all’ente di affrontare con maggiore solidità la programmazione e lo sviluppo delle proprie attività. Un dato che assume un valore significativo perché testimonia il lavoro costante portato avanti in questi anni, sia sul piano amministrativo che su quello progettuale. Fondazione Grosseto Cultura è infatti impegnata quotidianamente nella gestione delle proprie realtà culturali – dal Polo culturale Le Clarisse all’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti", fino al Museo di storia naturale della Maremma – e nella realizzazione di iniziative che coinvolgono istituzioni, associazioni e cittadini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Fondazione Grosseto Cultura chiude il bilancio in attivo per il secondo anno consecutivo - x.com

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