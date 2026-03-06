Casoria sì al Bilancio di previsione Barra Bilancio | Conti in ordine ed investimenti per il futuro

Il consiglio comunale di Casoria ha approvato il Bilancio di previsione, confermando che i conti sono in ordine e prevedono investimenti per il futuro. La proposta, presentata dall’assessore al bilancio, segnala un equilibrio finanziario con un incremento della riscossione e nessun ricorso a anticipazioni di cassa o indebitamenti. La decisione è stata condivisa durante la seduta, con il voto favorevole della maggioranza.

"Un perfetto equilibrio finanziario, con un aumento della riscossione e l'assenza di ricorso ad anticipazioni di cassa o indebitamento". Giuseppe Barra, presidente della Commissione Bilancio e tributi, Sviluppo economico e patrimonio del Comune di Casoria, commenta così la notizia dell'approvazione del documento contabile dell'Ente avvenuta oggi durante il consiglio comunale della cittadina a nord di Napoli.

