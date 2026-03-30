Durante una serata conviviale organizzata dalla Fondazione Ambiente, numerosi soci, volontari e rappresentanti istituzionali si sono riuniti nella sala della sede di Cremona. La fondazione ha annunciato l’apertura di una nuova sede nella città e ha presentato il bilancio relativo all’anno 2025, che si è concluso con un risultato positivo.

Una folla numerosa di soci, volontari e rappresentanti istituzionali ha riempito la sala della serata conviviale organizzata dalla Fondazione Ambiente. L’evento, tenutosi il 30 marzo 2026, ha il presidente Fabio Bertusi tracciare un bilancio positivo del 2025 e annunciare l’apertura imminente di una nuova sede operativa a Cremona. La riunione non è stata un semplice raduno sociale, ma un momento di verifica concreta dell’impegno ambientale nel territorio lombardo. I partecipanti hanno ascoltato come la struttura sia evoluta da un gruppo di volontari a un interlocutore cercato dalle istituzioni locali. Il futuro immediato prevede l’inaugurazione dello spazio a Cremona nelle prossime settimane, segnando un passaggio strategico per la crescita dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondazione Ambiente: nuova sede a Cremona e bilancio 2025 positivo

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