Folle inseguimento si ' chiude' con uno schianto 2 arresti dopo il furto di un’auto Ferito un minorenne | FOTO

Una serata ad alta tensione tra il casertano e l’area nord di Napoli si è conclusa con un inseguimento e uno schianto. Due giovani sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri, accusati di aver rubato un’auto e di aver opposto resistenza durante il tentativo di fermarli. Durante l’episodio, è rimasto ferito un minorenne coinvolto nelle vicende. La polizia ha inoltre recuperato il veicolo e avviato le indagini.

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Serata ad alta tensione tra il casertano e l’area nord di Napoli, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno arrestato in flagranza due giovani ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto aggravato d’auto, resistenza a pubblico ufficiale e.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fuga folle sul lungolago: inseguimento e ferito dopo il furto? Cosa sapere Sessantaduenne arrestato a San Bernardino dopo inseguimento di 11 chilometri tra Mergozzo e Verbania. Marano, sorpresi a rubare un’auto: folle inseguimento con incidente fino a Villaricca. Due arrestiNotte di tensione tra Marano e Villaricca, dove un inseguimento tra ladri d’auto e forze dell’ordine si è concluso con due arresti e un terzo... Temi più discussi: Ragazzo senza patente fugge contromano e cerca di investire un agente: folle inseguimento a Milano; Non si ferma all’alt, folle inseguimento: bloccato; Roma, pregiudicato scappa all'alt: inseguimento da film all'Eur tra i passanti terrorizzati della Colombo; Inseguimento folle nelle campagne, quattro in fuga. Il folle inseguimento a San Cristoforo: presi dalla polizia due pregiudicati catanesi Qui l'approfondimento completo qds.it/folle-inseguim… x.com Folle inseguimento, sfreccia a 180 chilometri orari (dove il limite è di 100) e cerca di seminare la polizia: fermato un 18enne in TiroloINNSBRUCK. Folle inseguimento nella tarda serata di ieri (venerdì 8 maggio) in Tirolo, dove un 18enne è sfrecciato in auto davanti a un posto di controllo della polizia tirolese lungo la statale a 181 ... ildolomiti.it Folle inseguimento con auto rubata. Arriva l’arresto per un 23enneUna Fiat Panda bianca rubata a Marotta, le strade del centro imboccate contromano ad alta velocità e poi gomitate ... ilrestodelcarlino.it