Marano sorpresi a rubare un’auto | folle inseguimento con incidente fino a Villaricca Due arresti

Durante la notte tra Marano e Villaricca, due persone sono state arrestate dopo un inseguimento con le forze dell’ordine iniziato dopo il tentativo di furto di un’auto. L’inseguimento è terminato con un incidente, e un terzo uomo è riuscito a scappare. La polizia ha fermato i due sospetti, mentre il terzo è ricercato.

Notte di tensione tra Marano e Villaricca, dove un inseguimento tra ladri d’auto e forze dell’ordine si è concluso con due arresti e un terzo complice riuscito a fuggire. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della compagnia di Giugliano, impegnati nei controlli del territorio durante il turno notturno. Marano, sorpresi a rubare un'auto: folle inseguimento con incidente fino a Villaricca. Due arresti A individuare i sospetti sono stati inizialmente i militari in borghese della Sezione Operativa, che li hanno sorpresi mentre erano intenti a rubare una vettura. Accortisi della presenza dei Carabinieri, i tre uomini sono saliti rapidamente sull’auto e hanno tentato di scappare, dando il via a un inseguimento ad alta velocità lungo diverse strade della zona. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano, sorpresi a rubare un’auto: folle inseguimento con incidente fino a Villaricca. Due arresti Articoli correlati Leggi anche: Folle inseguimento da Villaricca a Scampia: 26enne arrestato, nello zaino “kit” per rubare auto Roma: sorpresi a rubare in auto in sosta in via Portuense, due arresti e una denunciaDue giovani arrestati per furto in auto a Roma, un complice minorenne denunciato.