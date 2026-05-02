LIVE Atletica World Relays 2026 in DIRETTA | azzurri ai ripescaggi col record italiano nella 4×100 mista

Durante i campionati mondiali di atletica, gli atleti italiani hanno ottenuto il record nazionale nella staffetta 4×100 metri mista e sono stati ripescati nella fase successiva delle competizioni. Nella giornata, è stata anche disputata la seconda batteria della 4×400 metri mista, con le formazioni della Cina, composta da tre atleti, che ha concluso la batteria in un tempo di circa 3 minuti e 13 secondi. La manifestazione prosegue con le varie batterie in programma.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40: Questa la composizione della seconda batteria della 4×400 mista: 2 PR of China Longyu GUO Fengdan LI Heng XIAO Yinglan LIU 3:13.39 3 Nigeria Samson Oghenewegba NATHANIEL Taiwo Mary KUDORO Chidi OKEZIE Patience Okon GEORGE 3:11.99 3:16.13 4 Poland Marcin KAROLEWSKI Justyna?WI?TY-ERSETIC Kajetan DUSZY?SKI Natalia BUKOWIECKA 3:09.43 3:17.44 5 Netherlands Liemarvin BONEVACIA Elisabeth PAULINA Terrence AGARD Madelief VAN LEUR 3:07.43 3:20.14 6 Japan Kira HIRAKAWA Abigeirufuka IDO Kentaro SATO Nanako MATSUMOTO 3:12.08 7 Jamaica Deandre WATKIN Shana Kaye ANDERSON Antonio WATSON Rushell CLAYTON 3:11.06 8 Canada Ryder RATTEE Savannah SUTHERLAND Nathan GEORGE Emma CANNAN 3:12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: azzurri ai ripescaggi col record italiano nella 4×100 mista Notizie correlate Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della qualificazione per Pechino 2027 LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: i quartetti azzurri a caccia delle finali, c’è Zaynab DossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; Dosso guida l'Italia giovane nelle World Relays di Gaborone; World Relays 2026: l’Italia a Gaborone caccia dei pass mondiali. Programma e Azzurri; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso! Svelate le formazioni. LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: azzurri ai ripescaggi col record italiano nella 4×100 mistaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30: Questa la composizione della prima batteria della 4x400 mista. Nella terza l'Italia. Prime due più i due ... oasport.it L’Italia svela le formazioni per le World Relays: i quartetti a caccia dei Mondiali, grandi chiusure con Ali e DossoL'Italia vuole essere grande protagonista nella prima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputano durante questo ... oasport.it Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai Mondiali - x.com Ecco i quartetti dell'Italia per le World Relays! Scopriamo le formazioni per le batterie di oggi, in palio i Mondiali - facebook.com facebook