Asia Tavernini si racconta | 1.92 titolo italiano e sogno Europei | Sprint Zone

Asia Tavernini si racconta dopo aver vinto il titolo italiano e si prepara agli Europei, spinta dalla motivazione di migliorare il suo record personale. La saltatrice in alto, alta 1.92 metri, ha affrontato una stagione intensa tra allenamenti e competizioni, affinando la tecnica. La sua determinazione la porta a puntare sempre più in alto, con l’obiettivo di ottenere un risultato di rilievo in Europa. La sua storia si intreccia con la voglia di raggiungere nuovi traguardi.

Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone Ospite della puntata la saltatrice in alto Asia Tavernini, protagonista di una stagione 2025 da incorniciare. Per la 24enne trentina un anno ricco di soddisfazioni: record personale a 1.92, medaglia d’argento alle Universiadi di Bochum, titolo italiano assoluto conquistato a Caorle e soprattutto la prima partecipazione ai Mondiali di Tokyo, tappa fondamentale nel suo percorso di crescita internazionale. Dopo un debutto stagionale nel meeting internazionale di Tampere, purtroppo è arrivato uno stop per infortunio che ha rallentato l’avvio del 2026. Ora però l’obiettivo è chiaro: ritorno alle gare all’aperto e focus sui Campionati Europei di Birmingham ad agosto, appuntamento chiave della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

