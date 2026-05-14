Focolaio di gastroenterite su nave da crociera a Bordeaux | test confermano epidemia di norovirus oltre 80 contagi

I test hanno confermato una epidemia di “gastroenterite di origine virale (norovirus), con trasmissione da persona a persona” sulla nave "Ambition" ferma a Bordeaux. Oltre 80 contagi a bordo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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