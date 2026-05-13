A Bordeaux, più di 1.700 persone sono state trattenute a bordo di una nave da crociera dopo che sono stati segnalati numerosi casi di gastroenterite. La nave Ambition, con passeggeri e membri dell’equipaggio, è stata temporaneamente bloccata nel porto francese in seguito a un sospetto focolaio di norovirus. Le autorità hanno disposto il confinamento mentre si indaga sulla situazione sanitaria a bordo.

Passeggeri e membri dell’equipaggio della nave Ambition sono stati temporaneamente confinati nel porto francese dopo decine di casi di gastroenterite.. La notizia è stata riportata dalla BBC ( per approfondimenti ecco la fonte ). Le autorità sanitarie indagano sulle cause, mentre cresce l’attenzione sul norovirus, uno dei virus gastrointestinali più contagiosi. Un sospetto focolaio di gastroenterite, compatibile con norovirus, ha portato al confinamento temporaneo di oltre 1.700 persone a bordo della nave da crociera Ambition nel porto di Bordeaux, in Francia. Secondo quanto riportato dalla BBC, la misura ha riguardato passeggeri e membri dell’equipaggio dopo che circa 50 persone hanno manifestato sintomi gastrointestinali come vomito e diarrea.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Norovirus su nave da crociera: oltre 1.700 persone trattenute a Bordeaux dopo un sospetto focolaio

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