Così siamo scappati dalla Marina israeliana nessuno si aspettava il loro intervento qui | il racconto di Mantovani inviato del Fatto a bordo della Flotilla

Un inviato ha riferito di aver lasciato la zona lungo la costa sud di Creta, in acque internazionali greche, durante la notte, mentre si svolgevano operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla. Secondo il racconto, il gruppo è riuscito a sfuggire alla presenza delle forze navali israeliane, che avevano effettuato un intervento inatteso nella regione. La partenza è avvenuta improvvisamente, senza che i partecipanti si aspettassero una tale azione militare.

“Stiamo navigando lungo la costa Sud di Creta, in acque internazionali greche, dove siamo letteralmente scappati questa notte mentre erano in corso le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla “. Si apre così il racconto, affidato a un video, dell’inviato de il Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, a bordo dell’imbarcazione Vivi, che fa parte proprio della Flotilla. “Israele è intervenuto a 600 miglia nautiche dalle sue coste ” continua Mantovani, “un’operazione del tutto inaudita. C’era una fregata, motovedette e gommoni veloci. Nessuno si aspettava un loro intervento qui, tra l’Italia meridionale e la Grecia. La Flotilla lo definisce comprensibilmente un atto di pirateria”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Così siamo scappati dalla Marina israeliana, nessuno si aspettava il loro intervento qui”: il racconto di Mantovani (inviato del Fatto) a bordo della Flotilla Wife Catches Husband Kissing Mistress, Walks Away Heartbroken as He Panics and Begs in Vain Notizie correlate A Cagliari l’incontro “Palestina. Il racconto della verità”: testimonianze dirette dalla Flotilla. Tra gli ospiti il cronista del Fatto Alessandro MantovaniUn incontro pubblico per non distogliere lo sguardo dal genocidio ancora in corso, attraverso le voci di chi quella terra l’ha vissuta in prima... Leggi anche: L’inviato del Fatto a bordo della Sumud Flotilla: “Qui cibo, medicinali ma anche kit scolastici e giochi per i bambini”