Durante un’intervista a El Chiringuito, il presidente del Real Madrid ha commentato le recenti critiche rivolte alla squadra, affermando che se il club deve sempre vincere la Champions League, gli altri team europei dovrebbero considerare alternative estreme. Perez ha anche risposto alle accuse, sostenendo che la squadra si impegna ogni anno per competere al massimo livello. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo un periodo di polemiche intorno alle prestazioni del club.

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© Calcionews24.com - Real Madrid, Florentino Perez tuona: «Dobbiamo sempre vincere la Champions League? In tal caso, il resto dei club europei dovrebbe semplicemente suicidarsi»

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