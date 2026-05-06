Anni di pellegrinaggio | in concerto l' Orchestra di fiati del Corelli con Zoni flauto solista
Domenica 10 maggio alle ore 18 al Palacultura in programma "Anni di pellegrinaggio", un nuovo concerto targato Filarmonica Laudamo in collaborazione con il Conservatorio Corelli di Messina.Sul palco l'Orchestra di fiati del Corelli, Lorenzo Della Fonte direttore e Marco Zoni flauto solista.L'.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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