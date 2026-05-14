Fiumicino arrivo nuovo corridoio umanitario
All'aeroporto di Fiumicino sono atterrate 130 persone provenienti da Tripoli a bordo di un volo dell'agenzia ONU per i rifugiati. I migranti sono arrivati attraverso un nuovo corridoio umanitario. L'operazione è stata organizzata per facilitare l'ingresso legale e sicuro di persone in fuga da situazioni di conflitto e crisi, adottando un meccanismo che prevede specifici percorsi di ingresso nel paese. La presenza di queste persone si inserisce in un più ampio intervento di assistenza umanitaria.
Sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino, con un volo dell’agenzia ONU per i rifugiati proveniente da Tripoli, 130 rifugiati accolti con il meccanismo del corridoio umanitario. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Fiumicino, arrivo nuovo corridoio umanitario
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