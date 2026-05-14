Fiumicino arrivo nuovo corridoio umanitario

All'aeroporto di Fiumicino sono atterrate 130 persone provenienti da Tripoli a bordo di un volo dell'agenzia ONU per i rifugiati. I migranti sono arrivati attraverso un nuovo corridoio umanitario. L'operazione è stata organizzata per facilitare l'ingresso legale e sicuro di persone in fuga da situazioni di conflitto e crisi, adottando un meccanismo che prevede specifici percorsi di ingresso nel paese. La presenza di queste persone si inserisce in un più ampio intervento di assistenza umanitaria.

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