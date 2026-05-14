Firmato l' integrativo della dirigenza sanitaria | oltre 43 milioni di euro per indennità premialità e aree critiche

Da udinetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di trattative, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e le organizzazioni sindacali hanno firmato il nuovo contratto collettivo, che prevede un investimento complessivo di oltre 43 milioni di euro destinati a indennità, premialità e aree critiche. Durante i numerosi incontri tecnici e politici, sono state discusse le risorse necessarie, le priorità e le questioni organizzative. La firma rappresenta il risultato di un percorso negoziale approfondito, volto a definire le condizioni per il personale sanitario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo mesi di confronto serrato ai tavoli negoziali, con una serie di incontri tecnici e politici dedicati a reperire risorse, definire priorità e sciogliere nodi organizzativi, Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il Contratto collettivo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Indennità, quattordicesima e tanto altro: firmato il contratto integrativo per EurekaFp Cgil, Cisl Fp ed Eureka Cooperativa Sociale Ets hanno sottoscritto il 26 marzo scorso un Contratto Integrativo Aziendale (Cia) che introduce...

Leggi anche: Messa in sicurezza delle aree critiche del territorio: Cori si aggiudica 2,5 milioni di euro

Temi più discussi: Floramiata, firmato il nuovo contratto integrativo aziendale dopo anni di attesa; ANNOVI REVERBERI: FIRMATO IL RINNOVO DEL CONTRATTO AZIENDALE; Sanità territoriale in Calabria, firmato l’Accordo Integrativo Regionale con le farmacie; Dipendenti Comunali, firmato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Soddisfatto De Nisi.

firmato l integrativo dellaSanità, firmato l’Accordo integrativo tra Regione Calabria e FederfarmaIntesa tra Regione e farmacie convenzionate: al centro telemedicina, prevenzione e rafforzamento della farmacia dei servizi. catanzaroinforma.it

Firmato l’accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatorialiL’accordo punta a valorizzare e rafforzare la partecipazione dei medici specialisti nelle strutture territoriali, a partire dalle Case della Salute. Venturi: É un risultato importante per i nostri ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web