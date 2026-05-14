Firmato l' integrativo della dirigenza sanitaria | oltre 43 milioni di euro per indennità premialità e aree critiche
Dopo mesi di trattative, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e le organizzazioni sindacali hanno firmato il nuovo contratto collettivo, che prevede un investimento complessivo di oltre 43 milioni di euro destinati a indennità, premialità e aree critiche. Durante i numerosi incontri tecnici e politici, sono state discusse le risorse necessarie, le priorità e le questioni organizzative. La firma rappresenta il risultato di un percorso negoziale approfondito, volto a definire le condizioni per il personale sanitario.
Dopo mesi di confronto serrato ai tavoli negoziali, con una serie di incontri tecnici e politici dedicati a reperire risorse, definire priorità e sciogliere nodi organizzativi, Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il Contratto collettivo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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