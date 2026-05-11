Messa in sicurezza delle aree critiche del territorio | Cori si aggiudica 2,5 milioni di euro

Il comune di Cori ha ricevuto 2,5 milioni di euro dal Ministero dell'Interno destinati a interventi di sicurezza sul territorio. La cifra è stata assegnata attraverso un finanziamento volto a intervenire in aree considerate critiche. L’amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento per realizzare interventi specifici di messa in sicurezza. I lavori riguarderanno diverse zone del territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza complessiva.

Due milioni e mezzo di euro. E' la somma stanziata dal ministero dell'Interno che si è aggiudicata l'amministrazione comunale di Cori per interventi strategici destinati alla messa in sicurezza di diverse aree del territorio.Si tratta nello specifico di risorse che consentiranno di avviare.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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