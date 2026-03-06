Bergamo | si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco davanti al tribunale

Un uomo si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco davanti al tribunale di Bergamo. L'incidente si è verificato questa mattina in una zona frequentata da avvocati, giudici e persone in attesa di udienze. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, che sono intervenute per bloccare la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Bergamo, 6 marzo 2026 – Alta tensione in zona tribunale anche a Bergamo, in una mattinata segnata già dall'allarme bomba al palazzo di giustizia di Milano. L'area di via Borfuro, dove si trova l'analoga struttura del capoluogo orobico, è attualmente chiusa al traffico perché è stata segnalata la presenza di un uomo di una cinquantina d'anni che minaccia di darsi fuoco con un accendino in mano dopo essersi cosparso di benzina. Sono sconosciuti, al momento, le ragioni di un'iniziativa tanto clamorosa. Sul posto alle 10 circa sono intervenute le forze dell'ordine – polizia e carabinieri – e i soccorritori del 118, che stanno cercando di dissuaderlo.