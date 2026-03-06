Uomo si cosparge di benzina davanti al Tribunale di Bergamo e minaccia di darsi fuoco in mano ha un accendino

Un uomo sulla cinquantina si è cosparso di benzina davanti al Tribunale di Bergamo e ha minacciato di darsi fuoco. In mano aveva un accendino, mentre agenti e soccorritori tentavano di persuaderlo a rinunciare al gesto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per cercare di evitare una possibile tragedia.

Attimi di forte tensione nel centro di Bergamo. Un uomo sulla cinquantina si è cosparso di benzina davanti al Tribunale e ha minacciato di darsi fuoco. Sul posto sono intervenute subito forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorritori del 118. La zona è stata isolata mentre gli agenti cercavano di convincere l'uomo a desistere. L'allarme è scattato poco prima delle 10 e ha provocato la chiusura temporanea dell'area intorno al palazzo di giustizia.