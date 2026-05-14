Firenze, 14 maggio 2026 - Un’inedita versione dello spettacolo “ Vernia o Non Vernia ” che ha riempito i teatri italiani negli anni pre-covid. Attore, conduttore e comico tra i più conosciuti in Italia, Giovanni Vernia torna al Teatro Cartiere Carrara di Firenze e porta con sé “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition”. Appuntamento sabato 16 maggio alle ore 21. Giovanni Vernia si racconta in modo autoironico senza trascurare, come sempre, un forte contatto con la realtà dei nostri giorni. Per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi. “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition” è una versione aggiornata, oltre che nei contenuti, anche nella messa in scena, perché culminerà in due date torinesi in cui lo spettacolo verrà registrato per la tv. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena lo spettacolo Vernia. O non Vernia?

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