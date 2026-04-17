‘Ndrangheta l’intercettazione | Rocco Commisso sostenne il clan Albanese la Fiorentina querela

Un’indagine antimafia, denominata Risiko, ha portato all’emissione di un’ordinanza dal Gip di Reggio Calabria. Tra le accuse coinvolte vi sono dichiarazioni intercettate in cui si sostiene che il defunto ex presidente della Fiorentina, originario della regione, avrebbe sostenuto il clan Albanese. La società calcistica ha annunciato di aver presentato una querela in relazione alle affermazioni riportate nelle registrazioni.

L’inchiesta Risiko, guidata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e sfociata nell’ordinanza emessa dal Gip della stessa città, coinvolge anche Rocco Commisso, il defunto ex presidente della Fiorentina, calabrese di nascita prima di emigrare negli Stati Uniti. Un’intercettazione rivela di un appoggio dato da Commisso a un clan ndranghetistico. Ipotesi che la Fiorentina, oggi di proprietà degli eredi dell’imprenditore, respinge con sdegno annunciando querele. L’intercettazione. Tra gli elementi più rilevanti dell’inchiesta figura il presunto s ostegno economico destinato alle cosche di Marina di Gioiosa Jonica da parte di Rocco Benito Commisso, imprenditore italo-americano recentemente scomparso ed ex presidente della Fiorentina.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - ‘Ndrangheta, l’intercettazione: “Rocco Commisso sostenne il clan Albanese”, la Fiorentina querela Notizie correlate Rocco Commisso citato dal boss Albanese della 'ndrangheta, "ha lasciato un milione": la Fiorentina smentisceIl nome di Rocco Benito Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina morto lo scorso 16 gennaio, è finito in un’informativa antimafia del Ros... Ndrangheta, Frank Albanese "l’uomo chiave" della cosca Commisso all’esteroIl procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, traccia il profilo dell'uomo chiave della cosca di Siderno negli Stati Uniti e la peculiarità del lavoro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: ‘Ndrangheta, indagine dei Ros: Un boss intercettato disse che Rocco Commisso finanziò un clan; Per l’Antimafia Commisso finanziava la ‘ndrangheta; Processo d’appello Falsa Politica: Cosimo Cherubino: il Mastro non mi sosteneva; Per l’Antimafia Commisso finanziava la ‘ndrangheta. Il nome di Rocco Commisso compare in un’informativa del Ros dei carabinieri: il caso e la replica della Fiorentina facebook ‘Nndrangheta, gli indagati parlavano di Rocco Commisso: “Ci ha dato un milione” x.com