Fiorella Mannoia in Fiorella canta Fabrizio e Ivano | Anime Salve | aggiunte a grande richiesta nuove date

L’attesa per lo spettacolo di Fiorella Mannoia dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati si intensifica, con l’annuncio di nuove date aggiunte al tour. La cantante porta sul palco i più celebri brani di questi autori, proponendo un’interpretazione ricca di emozioni. Le rappresentazioni si svolgeranno in diverse città, attirando un vasto pubblico di appassionati.

Il calendario si apre con un doppio appuntamento a Genova, il 27 giugno e 28 giugno all’Arena del Mare del Porto Antico, nell’ambito di Altraonda Festival: un palco affacciato su quel mare che ha visto nascere e ispirare due dei più grandi e influenti cantautori della nostra storia. Una tournée che prende vita nel trentennale di “Anime Salve”, pietra miliare della musica italiana e ultimo lascito creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996. Dal ricordo dei brani indimenticabili di quell’album – insignito della Targa Tenco – ai successi più amati e già intrecciati al repertorio e al cuore di Fiorella, fino a nuove... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Tre nuove date: 22 agosto 2026 MESSINA - Arena Capo Peloro 09 novembre 2026 PA