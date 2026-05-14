Fiorano ok al bilancio | 8 milioni per scuole strade e sport

Il consiglio comunale di Fiorano ha approvato il bilancio annuale, che prevede un avanzo di circa 4 milioni di euro. La somma sarà destinata a interventi su strade pubbliche, strutture sportive e scuole del territorio. In particolare, circa metà degli investimenti saranno indirizzati a lavori di manutenzione e miglioramento degli edifici scolastici. La delibera riguarda anche l’assegnazione di fondi per nuovi progetti in ambito educativo e sportivo.

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? Punti chiave Come verranno utilizzati i 4 milioni di avanzo di bilancio?. Quali scuole beneficeranno della metà degli investimenti stanziati?. Come ha fatto il Comune a compensare il calo dei trasferimenti?. Perché l'amministrazione ha scelto di puntare sul recupero dell'evasione fiscale?.? In Breve Recupero evasione IMU, TARI e TASI da 980mila euro compensa calo trasferimenti pubblici.. Indebitamento pro capite scende a 248 euro grazie alla gestione fiscale locale.. Avanzo di 4 milioni di euro destinato al nuovo polo scolastico a Spezzano.. 1,5 milioni di euro da fondi esterni e PNRR finanziano gli investimenti comunali.. Il bilancio di gestione 2025 del Comune di Fiorano è stato approvato dal consiglio comunale, delineando una strategia che mette al centro le scuole, la manutenzione stradale e il settore sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiorano, ok al bilancio: 8 milioni per scuole, strade e sport ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Provincia: 62 milioni in bilancio, i fondi per scuole e strade? Cosa sapere Il Consiglio Provinciale approva il bilancio 2025 con un risultato di 62,6 milioni di euro. Sì al bilancio di previsione di Città Metropolitana. Strade e scuole: in arrivo 39 milioniVimodrone (Milano) – Pareggio a 1 miliardo 84 milioni: sì al bilancio di previsione di Città Metropolitana e 39 milioni di avanzo investiti sui... Fiorano, approvato il bilancio. Priorità a scuole, strade e sportIl sindaco Biagini: Nessun arretramento su servizi alla persona. Recuperate evasioni fiscali su Imu, Tari e Tasi. ilrestodelcarlino.it Il Comune di Fiorano Modenese approva il bilancio consuntivo 2025Equilibrio dei conti, investimenti e sostegno ai servizi. L’indebitamento pro capite è calato ancora a 248 euro, tra i più bassi della provincia [……] ... sassuolonotizie.it