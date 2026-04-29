Provincia | 62 milioni in bilancio i fondi per scuole e strade

Il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio per il 2025, che si attesta a circa 62,6 milioni di euro. La cifra rappresenta le risorse destinate a interventi nelle scuole e nelle strade della provincia. La discussione si è svolta nelle ultime settimane, con l’obiettivo di pianificare gli interventi prioritari per il prossimo anno. La delibera include, tra le altre cose, fondi per migliorare le infrastrutture scolastiche e le vie di comunicazione locali.

? Cosa sapere Il Consiglio Provinciale approva il bilancio 2025 con un risultato di 62,6 milioni di euro.. L'avanzo di 2,4 milioni finanzierà progetti Pnrr, scuole e manutenzione stradale nel territorio.. Il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio consuntivo 2025 a Palazzo Granducale, chiudendo l’esercizio finanziario con un risultato di amministrazione pari a 62.617.000 euro dopo il parere favorevole espresso all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci. La decisione, presa in una sessione che ha la convergenza di tutte le forze politiche locali, segna la fine di un ciclo gestionale caratterizzato da una gestione attenta delle risorse disponibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Provincia: 62 milioni in bilancio, i fondi per scuole e strade Notizie correlate Bilancio della Provincia di Arezzo: oltre 80 milioni per strade e scuoleIeri è stato approvato il bilancio della Provincia di Arezzo, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti nel triennio, destinati in gran... Provincia di Arezzo, approvato il bilancio: oltre 80 milioni per strade e scuole nel triennioÈ stato approvato ieri il bilancio della Provincia di Arezzo, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni, destinati... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caffaro, Fasano al momento il costo è di 62 milioni. C’è copertura; Provincia, approvato il bilancio consuntivo 2025: avanzo destinato a scuole e strade; L'assemblea dei soci promuove il bilancio di La BCC: 62 milioni di euro di utile nel 2025; Lavori ampliamento Liceo Curie, Frangioni: In Provincia sono smemorati. Provincia: Bilancio, debito ridotto in 4 anniRendiconto 2025 approvato dal consiglio. Il presidente Lattuca: I cantieri avanzano. msn.com Provincia, 200 milioni di opere ma «prenota» 1,2 miliardi per il futuroIn attesa di veder potenziate le infrastrutture ferroviarie promesse da anni — il raddoppio della linea per Parma, i convogli a idrogeno per la Valcamonica, la linea storica Milano-Venezia riadattata ... brescia.corriere.it Provincia, Altitonante dopo il consiglio: serve chiarezza sul bilancio e scelte amministrative - facebook.com facebook #VillaLante a #Bagnaia, in provincia di #Viterbo, con i suoi giardini e fontane unici al mondo Ig palazzoubertiniurbansuites #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com