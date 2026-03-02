Sì al bilancio di previsione di Città Metropolitana Strade e scuole | in arrivo 39 milioni

La Città Metropolitana ha approvato il bilancio di previsione con un totale di un miliardo e 84 milioni di euro. Sono stati destinati 39 milioni di euro all’investimento su strade e scuole nei territori. La decisione è stata comunicata durante una riunione a Vimodrone, in provincia di Milano. Il documento prevede anche una quota di avanzo destinata a interventi di manutenzione locale.

Vimodrone (Milano) – Pareggio a 1 miliardo 84 milioni: sì al bilancio di previsione di Città Metropolitana e 39 milioni di avanzo investiti sui territori “per manutenzione di strade e scuole”. Il documento racconta il percorso affrontato durante il mandato, “caratterizzato da una gestione rigorosa della spesa - dice Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone e consigliere delegato ai conti dell’ex provincia - dalla riduzione del debito a una certa solidità riconosciuta da Fitch, che ha confermato il rating BBB+ (con outlook stabile) e miglioramento del profilo di credito autonomo dell’ente salito ad A”. "I risultati raggiunti ci hanno permesso di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

