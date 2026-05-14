Michele Guarda, rappresentante della FIOM, ha chiesto alla CGIL di aprire un dibattito sulla questione della quotazione in borsa di Dolomiti Energia. La discussione si concentra sulla possibile perdita di controllo sulle risorse idriche legata a questa operazione. La divisione tra le due sigle sindacali potrebbe influenzare la decisione finale, che ancora non è stata comunicata pubblicamente. La richiesta di confronto viene presentata in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

? Punti chiave Perché la quotazione in borsa minaccia il controllo sulle risorse idriche?. Come influirà la divisione tra FIOM e CGIL sulla decisione finale?. Chi potrà bloccare la vendita del patrimonio pubblico tramite il referendum?. Quali rischi comporta il passaggio della gestione energetica ai mercati finanziari?.? In Breve Andrea Grosselli esprime parere favorevole alla quotazione in borsa della società multiservizi.. Gruppo Onda propone referendum comunale a Trento per coinvolgere i cittadini locali.. CGIL sostenne il referendum sull'acqua pubblica nel 2011 per tutelare i beni comuni.. Consiglio provinciale cerca di dilazionare i tempi per approfondimenti tecnici sulla materia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FIOM: Michele Guarda chiede un dibattito alla CGIL su Dolomiti Energia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cantieristica da rilanciare, dibattito organizzato dalla Fiom CgilUn dibattito sulla cantieristica navale, come possibilità di sviluppo nel territorio messinese, promosso dalla Fiom Cgil che oggi nell'aula...

Cgil e Confindustria: scontro su energia e investimenti a Roma? Cosa sapere Landini e Orsini si incontrano a Roma per discutere investimenti e costi energetici.