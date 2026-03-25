cantieristica da rilanciare dibattito organizzato dalla fiom cgil

Oggi si è svolto un dibattito sulla ripresa della cantieristica navale nel territorio messinese, organizzato dalla Fiom Cgil. L'incontro si è tenuto nell'aula Cannizzaro dell'Università di Messina e ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici, istituzioni, l'Autorità portuale e l'associazione di categoria Sicindustria. La discussione ha riguardato le possibili strategie e interventi per rilanciare il settore.

Un dibattito sulla cantieristica navale, come possibilità di sviluppo nel territorio messinese, promosso dalla Fiom Cgil che oggi nell'aula Cannizzaro dell'Università di Messina ha riunito enti ed istituzioni, Autorità portuale, Sicindustria, sugli interventi e le azioni da mettere in campo rispetto a tutte le tematiche dell'economia del mare. La Fiom e la Cgil Messina chiedono investimenti per rilanciare e valorizzare un comparto importante per l'occupazione e dare impulso all'economia. La Fiom e la Cgil proseguiranno quel dialogo di confronto avviato con le istituzioni, anche per quel protocollo sul lavoro necessario a dare garanzie, contrattuali e salariali, diritti, a tutti i lavoratori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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