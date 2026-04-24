A Roma, il segretario generale della Cgil e il presidente di Confindustria si sono incontrati per discutere di investimenti e costi energetici. Durante l'incontro, il sindacato ha richiesto nuovi investimenti industriali da realizzare entro la scadenza dell’accordo previsto per l’estate. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti riguardo alle questioni energetiche e alle strategie di sviluppo industriale.

? Cosa sapere Landini e Orsini si incontrano a Roma per discutere investimenti e costi energetici.. Il sindacato chiede nuovi investimenti industriali entro la scadenza dell'accordo estivo.. A Roma, il Teatro Italia ospita l’assemblea nazionale Cgil dei delegati dell’industria dove Landini e Orsini hanno affrontato le criticità che minacciano la tenuta produttiva del Paese. Il confronto si è acceso nel foyer del teatro, dove un breve momento di cordialità accompagnato da un caffè ha preceduto il dibattito sul palco tra il leader della Cgil e il presidente di Confindustria. Oltre 30 dirigenti sindacali, provenienti dalle varie categorie e dai territori, hanno preso parte all’incontro per discutere di problemi profondi che rischiano di trascinare l’intero sistema verso il declino in assenza di una strategia industriale strutturata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cgil e Confindustria: scontro su energia e investimenti a Roma

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