Finita la telenovela Pisa-Napoli si giocherà domenica a mezzogiorno
Dopo diverse attese, è stata confermata la data e l’orario della partita tra Pisa e Napoli. La gara si svolgerà domenica a mezzogiorno, come comunicato dalle autorità competenti. La decisione è arrivata dopo un periodo di incertezza e si inserisce nel calendario ufficiale delle competizioni. La data è stata annunciata senza ulteriori variazioni o rinvii, e la partita si disputerà nel rispetto delle normative vigenti per gli eventi sportivi.
Pisa, 14 maggio 2026 – Anche Pisa-Napoli si giocherà domenica a mezzogiorno. La decisione attesa da giorni da dieci squadre e milioni di tifosi è finalmente arrivata: si giocherà infine alle 12 di domenica prossima Roma-Lazio, il derby di una Capitale dove poche ore dopo l'evento clou sarà la finale degli Internazionali, con la presenza annunciata di Sergio Mattarella e l'auspicio di applaudire il trionfo di Jannik Sinner. È questo l'accordo trovato nell'incontro in prefettura a Roma tra il prefetto Lamberto Giannini, i vertici delle forze dell'ordine capitoline ed esponenti della Lega Calcio, che si era opposta alla decisione di far slittare la partita a lunedì sera a causa della quasi contemporaneità dei due eventi nell'area del Foro Italico, proponendo un ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Assurdo all’italiana, la Prefettura cede alla Lega Serie A: si gioca domenica a mezzogiorno (anche Pisa-Napoli)
Telenovela finita, Parcaroli si ricandida a sindacoMacerata, 27 febbrao 2026 – L’operazione convincimento è riuscita: dopo aver accarezzato a lungo l’idea di salutare la compagnia, Sandro Parcaroli ha...
In vista della gara contro il Pisa mister Conte potrebbe prendere una decisione facebook
Finita la telenovela, Pisa-Napoli si giocherà domenica a mezzogiornoLa decisione finale su Roma-Lazio trascina con sé tutte le partite che coinvolgono squadre nella lotta Champions ... lanazione.it
Pisa-Napoli, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieSi prospettava un finale di stagione tranquillo in casa Napoli e invece ci sarà ancora da soffrire un po’ per provare a blindare la qualificazione Champions. L’imprevisto ... ilmattino.it