Finita la telenovela Pisa-Napoli si giocherà domenica a mezzogiorno

Dopo diverse attese, è stata confermata la data e l’orario della partita tra Pisa e Napoli. La gara si svolgerà domenica a mezzogiorno, come comunicato dalle autorità competenti. La decisione è arrivata dopo un periodo di incertezza e si inserisce nel calendario ufficiale delle competizioni. La data è stata annunciata senza ulteriori variazioni o rinvii, e la partita si disputerà nel rispetto delle normative vigenti per gli eventi sportivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pisa, 14 maggio 2026 – Anche Pisa-Napoli si giocherà domenica a mezzogiorno. La decisione attesa da giorni da dieci squadre e milioni di tifosi è finalmente arrivata: si giocherà infine alle 12 di domenica prossima Roma-Lazio, il derby di una Capitale dove poche ore dopo l'evento clou sarà la finale degli Internazionali, con la presenza annunciata di Sergio Mattarella e l'auspicio di applaudire il trionfo di Jannik Sinner. È questo l'accordo trovato nell'incontro in prefettura a Roma tra il prefetto Lamberto Giannini, i vertici delle forze dell'ordine capitoline ed esponenti della Lega Calcio, che si era opposta alla decisione di far slittare la partita a lunedì sera a causa della quasi contemporaneità dei due eventi nell'area del Foro Italico, proponendo un ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finita la telenovela, Pisa-Napoli si giocherà domenica a mezzogiorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Assurdo all’italiana, la Prefettura cede alla Lega Serie A: si gioca domenica a mezzogiorno (anche Pisa-Napoli) Telenovela finita, Parcaroli si ricandida a sindacoMacerata, 27 febbrao 2026 – L’operazione convincimento è riuscita: dopo aver accarezzato a lungo l’idea di salutare la compagnia, Sandro Parcaroli ha... Finita la telenovela, Pisa-Napoli si giocherà domenica a mezzogiornoLa decisione finale su Roma-Lazio trascina con sé tutte le partite che coinvolgono squadre nella lotta Champions ... lanazione.it Pisa-Napoli, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieSi prospettava un finale di stagione tranquillo in casa Napoli e invece ci sarà ancora da soffrire un po’ per provare a blindare la qualificazione Champions. L’imprevisto ... ilmattino.it