telenovela finita parcaroli si ricandida a sindaco

Dopo aver valutato l’ipotesi di lasciare l’incarico, Sandro Parcaroli ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente come sindaco di Macerata. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 27 febbraio 2026, al termine di un periodo di riflessione. Parcaroli, che aveva valutato di abbandonare il ruolo, ha deciso di correre per un nuovo mandato alle prossime elezioni comunali.

Macerata, 27 febbrao 2026 – L’operazione convincimento è riuscita: dopo aver accarezzato a lungo l’idea di salutare la compagnia, Sandro Parcaroli ha deciso di ricandidarsi a sindaco. Non è detto che l’annuncio ufficiale arrivi subito, ma il dado è tratto: il sindaco ha infatti comunicato ai vertici dei partiti la sua intenzione di ricandidarsi. Con Parcaroli la sorpresa è sempre dietro l’angolo, ma questa volta la scelta è stata fatta. Dopo lunghi tentennamenti, con il centrodestra tenuto sulle spine per mesi e sull’orlo della crisi di nervi, la riserva è stata sciolta. Un vero e proprio colpo di scena, se si considera che nei giorni scorsi il sindaco era pronto a mollare tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

