La squadra Under 15 ha concluso l'En-plein nell'interzona, vincendo tutte e tre le partite del girone. Dopo aver battuto Anzio, Milano e Firenze, i giovani biancorossi si sono qualificati per le finali nazionali. La fase si è svolta sotto la guida dell’allenatore Andrea Menozzi. Le tre vittorie hanno permesso alla formazione di ottenere il primo posto nel raggruppamento.

Tre su tre e sogno tricolore. Va in archivio, con un en-plein, l’ Interzona per la formazione Under 15 di coach Andrea Menozzi che ha vinto il proprio raggruppamento superando, in ordine, Anzio, Milano e Firenze. I biancorossi hanno così staccato il pass per le finali nazionali di categoria che si disputeranno la prossima settimana a Udine dal 10 al 16 maggio. Nella giornata inaugurale del concentramento, i baby biancorossi hanno avuto la meglio di Anzio per 86-75; dopo lo svantaggio iniziale (16-23 al 10’), i boys di Menozzi hanno dato vita alla rimonta grazie a Mambriani (26), Ogie (19) e Zangrandi (11). Nella seconda giornata, successo di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - En-plein dell’U15. I baby biancorossi vincono il girone e volano alle finali

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