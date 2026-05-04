Nel campionato di basket U15, il College e l'Aurora Desio hanno conquistato il pass per le finali di Udine. Il College ha ottenuto la qualificazione grazie a una prestazione decisiva di uno dei suoi giocatori chiave, che ha contribuito in modo determinante alla vittoria. L'Aurora Desio ha invece ottenuto il biglietto per le finali nell’ultimo incontro, superando gli avversari in una partita combattuta fino alla fine.

? Cosa scoprirai Chi è il talento che ha trascinato il College verso la vittoria?. Come ha fatto l'Aurora Desio a strappare il pass nell'ultimo match?. Perché la preparazione tecnica degli staff ha fatto la differenza a Cento?. Cosa dovranno cambiare le squadre per vincere le finali in Friuli?.? In Breve Torneo Interzona U15 conclusosi il 3 maggio presso la palestra Giovannina di Cento.. Carlos Ferrara guida il College Basketball alla vittoria con due lunghezze di vantaggio.. Città Futura Roma e VL Pesaro partecipano al concentramento senza ottenere il pass.. Finali nazionali in Friuli previste tra due settimane dopo il torneo di Cento.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket U15: College e Aurora Desio volano alle finali di Udine

Notizie correlate

Basket giovanile: il concentramento organizzato alla Giovannina dalla Benedetto ’64 è stato un successo. Borgomanero e Desio alle finali under 15Il concentramento Interzona U15 di Cento, organizzato alla palestra Giovannina, si è chiuso lasciando dietro di sé la sensazione di aver assistito a...

Leggi anche: Taekwondo, Aurora Chiarot conquista il bronzo e vola alle finali europee di Sarajevo

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: La corsa alle Finali Nazionali U15 passa nuovamente a Cento; Le Under 19 e 15 della Pallacanestro Forlì a caccia delle finali nazionali; Basket giovanile: il concentramento organizzato alla Giovannina dalla Benedetto ’64 è stato un successo. Borgomanero e Desio alle finali under 15; U15 Eccellenza: tutti i risultati e le classifiche dei Concentramenti Interregionali. Decise le 16 qualificate alle Finali Nazionali.

Basket giovanile: il concentramento organizzato alla Giovannina dalla Benedetto ’64 è stato un successo. Borgomanero e Desio alle finali under 15Il concentramento Interzona U15 di Cento, organizzato alla palestra Giovannina, si è chiuso lasciando dietro di sé la sensazione ... msn.com

La formazione U15 Gold inverte i pronostici e si aggiudica la gara di andata dei quarti di finale playoff contro la Sorgeko Basket Casapulla , imponendosi sul parquet di casa con il punteggio di 62-53. Una prestazione di grande spessore per i ragazzi di - facebook.com facebook

"Un grande evento sportivo: le Finali nazionali U15 di basket. La #RegioneFVG ne riconosce il valore e sostiene l’organizzazione della manifestazione. Appuntamento dal 10 al 16 maggio tra #Udine e Pasian di Prato". Così il vicegovernatore @MarioAnzil ti x.com